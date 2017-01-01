Маршруты нескольких автобусов изменятся в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество»

Автор: Uwis Дата публикации: 03:49

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199549

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в городе изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. С 22:00 29 декабря по 3 января автобусы будут следовать:— А — от стадиона в «Лужниках» до станции метро «Кропоткинская»;— М1 — от улицы Кравченко до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М27 до станции метро «Парк Победы». Маршруту будет присвоен номер М1 + М27;— М2 — от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М3 до стадиона в «Лужниках». Маршруту будет присвоен номер М2 + М3;— М3 — на участке от станции метро «Семеновская» до станции метро «Лубянка» и на отрезке от стадиона в «Лужниках» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М2 до остановки «Фили». Маршруту будет присвоен номер М2 + М3;— М27 — на участке от Карачаровского путепровода до станции метро «Лубянка» и от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М1 до улицы Кравченко. Маршруту будет присвоен номер М1 + М27;— № 15 — от остановки «ВДНХ (южная)» до Страстного бульвара.С 23:00 29 декабря по 3 января автобусы будут следовать:— М6 — к станции метро «Нагатинская»: после площади Никитские Ворота по Никитскому бульвару и улице Знаменке до Боровицкой площади, далее своим маршрутом; к Силикатному заводу: после станции метро «Библиотека имени Ленина» по улицам Воздвиженке, Новый Арбат и Садовому кольцу до Кудринской площади, далее своим маршрутом;— М10 — от Лобненской улицы до Садового кольца, далее до станции метро «Маяковская»;— № 101 — от дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава;— № 144 — от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;— № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава.С ночи с 29 на 30 декабря по ночь с 2 на 3 января ночные автобусы будут курсировать:— Н1 — от Озерной улицы до кинотеатра «Ударник» и от аэропорта Шереметьево до площади Тверская Застава;— Н2 — от Беловежской улицы до станции метро «Библиотека имени Ленина» с разворотом через улицы Знаменку, Моховую и Воздвиженку.С 31 декабря по 3 января автобусы будут ходить:— М5 — от Нагорного бульвара до улицы Балчуг;— № 38 — от Рижского вокзала до станции метро «Трубная»;— № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг.Кроме того, с 00:01 30 декабря до 15:00 3 января перекроют улицы Тверскую, Моховую и Охотный Ряд. На Тверской движение транспорта будет закрыто на участке между станциями метро «Маяковская» и «Охотный Ряд», на Моховой — от Воздвиженки до Тверской улицы, а Охотный Ряд перекроют полностью.Изменения будут действовать до 3 января.