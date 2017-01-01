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Маршруты нескольких автобусов изменятся в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество»

Автор:
Uwis
Дата публикации:
03:49
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В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в городе изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. С 22:00 29 декабря по 3 января автобусы будут следовать:
— А — от стадиона в «Лужниках» до станции метро «Кропоткинская»;
— М1 — от улицы Кравченко до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М27 до станции метро «Парк Победы». Маршруту будет присвоен номер М1 + М27;
— М2 — от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М3 до стадиона в «Лужниках». Маршруту будет присвоен номер М2 + М3;
— М3 — на участке от станции метро «Семеновская» до станции метро «Лубянка» и на отрезке от стадиона в «Лужниках» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М2 до остановки «Фили». Маршруту будет присвоен номер М2 + М3;
— М27 — на участке от Карачаровского путепровода до станции метро «Лубянка» и от станции метро «Парк Победы» до станции метро «Библиотека имени Ленина», далее по маршруту М1 до улицы Кравченко. Маршруту будет присвоен номер М1 + М27;
— № 15 — от остановки «ВДНХ (южная)» до Страстного бульвара.

С 23:00 29 декабря по 3 января автобусы будут следовать:
— М6 — к станции метро «Нагатинская»: после площади Никитские Ворота по Никитскому бульвару и улице Знаменке до Боровицкой площади, далее своим маршрутом; к Силикатному заводу: после станции метро «Библиотека имени Ленина» по улицам Воздвиженке, Новый Арбат и Садовому кольцу до Кудринской площади, далее своим маршрутом;
— М10 — от Лобненской улицы до Садового кольца, далее до станции метро «Маяковская»;
— № 101 — от дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава;
— № 144 — от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»;
— № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава.

С ночи с 29 на 30 декабря по ночь с 2 на 3 января ночные автобусы будут курсировать:
— Н1 — от Озерной улицы до кинотеатра «Ударник» и от аэропорта Шереметьево до площади Тверская Застава;
— Н2 — от Беловежской улицы до станции метро «Библиотека имени Ленина» с разворотом через улицы Знаменку, Моховую и Воздвиженку.

С 31 декабря по 3 января автобусы будут ходить:
— М5 — от Нагорного бульвара до улицы Балчуг;
— № 38 — от Рижского вокзала до станции метро «Трубная»;
— № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг.

Кроме того, с 00:01 30 декабря до 15:00 3 января перекроют улицы Тверскую, Моховую и Охотный Ряд. На Тверской движение транспорта будет закрыто на участке между станциями метро «Маяковская» и «Охотный Ряд», на Моховой — от Воздвиженки до Тверской улицы, а Охотный Ряд перекроют полностью.
Изменения будут действовать до 3 января.

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