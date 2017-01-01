Московский метрополитен продолжает радовать пассажиров перед новогодними праздниками

Автор: Uwis Дата публикации: 03:53

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Московский метрополитен продолжает радовать пассажиров: на 14 станциях метро установили новогодние фотозоны с ёлкой и Дедом Морозом на санях, украсили кассовые залы гирляндами с шарами, запустили два тематических поезда. На инфостойках "Живое общение" появились в продаже брелоки «Тройка» с новогодним дизайном. Здесь же можно написать на фирменной новогодней открытке поздравление друзьям или близким и бесплатно ее отправить адресатам.