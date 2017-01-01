Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обзор погоды на северо-востоке Москвы

Обзор погоды на северо-востоке Москвы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11:45
  • 29
  • 0

Обзор погоды на северо-востоке Москвы.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
17:15 | tim777
"Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...": в Москве состоялся запуск новогоднего трамвая
19 0
16:34 | artem_firsov
Туман с большей силой окутал город Пенза
112 0
27.12 22:35 | Sargo
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на территории дизайн-завода «Флакон» на северо-востоке Москвы
35 0
14:44 | Гринфельд Павел
Пасмурный день в Москве