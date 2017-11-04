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Пензу накрыло сильным туманом

Автор:
menshov
Дата публикации:
12:52
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Зима покинула город, город Пензу накрыло туманом.

  • 25
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