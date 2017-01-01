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Зимняя укладка асфальта в городе Мичуринске

Автор:
Vladimir64
Дата публикации:
13:02
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Зимняя укладка асфальта в городе Мичуринске. Кладут асфальт за 3 дня до Нового года.

  • 32
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