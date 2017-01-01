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Экспозиция новогодних ёлок на станции метро «Воробьёвы горы»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:01
  • 26
  • 1

На станции метро «Воробьёвы горы», открылась экспозиция новогодних ёлок.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    14:52
    http://www.mskagency.ru/materials/2739992
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