Автомобиль загорелся в ДТП на трассе в Буграх в Ленинградской области

Автор: Аноним Дата публикации: 14:48

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Автомобиль загорелся в ДТП на трассе в Буграх в Ленинградской области. О пострадавших не сообщается.