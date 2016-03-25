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Автомобиль загорелся в ДТП на трассе в Буграх в Ленинградской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:48
  • 43
  • 0

Автомобиль загорелся в ДТП на трассе в Буграх в Ленинградской области. О пострадавших не сообщается.

  • 43
  • 0

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