Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 28 декабря 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 12:11
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В программу, показанную в эфире 28 декабря, вошли кадры о том, как очевидцы запечатлели борьбу человека и свиньи в Киеве, кадры о том, как Санта Клаусы подрались в США, как о том, как лошади попытались перейти обледеневшую дорогу в Казахстане и кадры о том, как медведица каталась с ледяной горки в Омске.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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