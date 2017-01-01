Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Раменском в деревне Дергаево горит частный дом

В Раменском в деревне Дергаево горит частный дом

Автор:
facebook312550442596744
Дата публикации:
15:14
  • 48
  • 0

В подмосковном Раменском в деревне Дергаево в районе улицы Центральная горит частный дом. Дым виден за несколько километров.

  • 48
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 0
14:48 | Аноним
Автомобиль загорелся в ДТП на трассе в Буграх в Ленинградской области
176 2
26.12 17:29 | Разведчик
На Симферпольском шоссе в результате ДТП бетономешалка опрокинулась в кювет
75 0
27.12 13:08 | Afishi
Пожар у Ворошиловского торгового центра Волгограда
165 0
27.12 07:56 | denis947
Крупный пожар вспыхнул в промзоне в Домодедове
44 0
18.12 18:50 | Юлия Миракина
В Новосибирске на улице Карла Либхнехта загорелся частный дом