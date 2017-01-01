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"Другая Матильда" - из Дворца Ксешинской в Санкт-Петербурге

Автор:
Leobr
Дата публикации:
15:27
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Особняк Кшесинской был создан в 1904—1906 гг. по проекту известного архитектора А. И. фон Гогена для знаменитой балерины М. Ф. Кшесинской. В марте — начале июля 1917 г. здесь находились Центральный и Петербургский комитеты РСДРП (б), а также Военная организация большевиков. В советские годы это Государственный музей революции. В наше время здесь (Санкт-Петербург, улица Куйбышева 2 - 4) находится Музей политической истории России. Но здесь интересно все - история образования, науки и техники, непростое развитие общества, история революций, реформ и войн, политической жизни России. Но стены дворца помнят и его первую хозяйку - Матильду Феликсовну Ксешинскую. Именно её жизни, творчеству и непростой судьбе (она прожила 99 лет) посвящена великолепная экспозиция в большом зале. Артефакты, театральные костюмы примы Императорского театра, много копий фотографий и документов, дневников её и современников, некоторые увеличены для удобства просмотра. И доброжелательный, объективный интересный рассказ экскурсоводов музея, показывающих посетителям и эту страницу истории общества. Неплохо было бы и современным писателям и режиссерам увидеть эту экспозицию.

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