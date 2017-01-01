"Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним...": в Москве состоялся запуск новогоднего трамвая

Автор: tim777 Дата публикации: 17:15

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Два украшенных светящимися гирляндами новогодних трамвая вышли на улицы Москвы. Об этом журналистам рассказал руководитель производственно-технологической службы ГУП «Мосгортранс» Сергей Матвеев.

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20 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199583

«В преддверии нового 2018 г. на московские улицы вышли два празднично оформленных трамвая. Данные трамваи украшены светящимися гирляндами, которые в сумме состоят из более чем 10 тыс. cветящихся лампочек. Впервые в проекте принимает участие вагон-прицеп, на котором смонтированы сани Деда Мороза, а также упряжка с оленями», - сказал С.Матвеев.Он отметил, что один праздничный трамвай будет ходить в будние дни по маршруту «А» «Метро «Октябрьская» – Метро «Чистые пруды», в праздничные и выходные дни по маршруту №26 «Метро «Университет» – Метро «Октябрьская», а второй - постоянно по маршруту №6 «Братцево – Метро «Сокол».«Такой транспорт будет работать в вечернее время до 9 января 2018 г., как мы ожидаем, перевезет около 17 тыс. человек. Сегодня в презентации участвует Дед Мороз и Снегурочка, которые будут дарить пассажирам праздничные сувениры», - заключил С.Матвеев, отметив, что данные вагоны будут работать всю новогоднюю ночь до утра 1 января.