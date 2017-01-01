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Напоминание о выборах в 2018 году на медиаэкране Центрального Телеграфа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
01:41
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На мультимедийном экране Центрального Телеграфа транслируется напоминание о выборах в 2018 году.

  • 21
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