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Густой туман опустился на юго-запад столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
28.12 22:57
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В вечерние часы на юго-запад столицы опустился густой туман. Влажность 92%, видимость на дорогах ухудшается.

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