Работа новогоднего трамвая на маршруте "А" (кадры с Новокузнецкой улицы)

Автор: tim777 Дата публикации: 28.12 22:58

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Сегодня от депо им. Апакова торжественно был дан запуск новогоднего трамвая. Трамвай маршрута "А" выполняет рейс от станции метро "Октябрьская" до станции "Чистые пруды". Трамвай украшен гирляндами, которые привлекают внимание пассажиров и создают праздничное настроение. Впервые на данном проекте участвует вагон-прицеп на котором смонтированы сани Деда Мороза, а также упряжка с оленями. праздничный трамвай будет ходить в будние дни по маршруту «А» «Метро «Октябрьская» – Метро «Чистые пруды», в праздничные и выходные дни по маршруту №26 «Метро «Университет» – Метро «Октябрьская», а второй - постоянно по маршруту №6 «Братцево – Метро «Сокол». Такой праздничный транспорт встретить на маршруте следования можно уже сегодня. Работа маршрута продлится до 9 января. Прогнозируется, что новогодним трамваем воспользуется около 17 тысяч пассажиров.