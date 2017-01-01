Предновогодний отдых москвичей

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 28.12 23:02

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Осталось совсем немного до Нового года и горожане с удовольствием отдыхают по вечерам на фестивальных площадках. Играю, учатся стрелять, фотографируются.