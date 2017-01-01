Завершена реставрация 12 бюстов учёных на аллее возле МГУ

Автор: tim777 Дата публикации: 28.12 23:06

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40 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199618

Закончена реставрация 12 бюстов на Аллее ученых Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Она была создана в 1949–1953 годах напротив главного здания МГУ. Скульптуры выполнены из янцевского гранита светло-серого цвета и расположены вдоль бассейна с фонтанами.В камне запечатлены выдающиеся отечественные ученые и деятели культуры: основатель университета Михаил Ломоносов, создатель периодической таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев, математик Николай Лобачевский, изобретатель радио Александр Попов, физиолог Иван Павлов, генетик Иван Мичурин, основоположник современной аэродинамики и аэромеханики Николай Жуковский, основатель современного почвоведения Василий Докучаев, русские писатели и публицисты Александр Герцен и Николай Чернышевский, ботаник-физиолог и исследователь фотосинтеза Климент Тимирязев, а также математик и механик Пафнутий Чебышев.Для всех бюстов Дирекцией художественных выставок и панорам совместно с архитекторами главного здания МГУ были разработаны определенные параметры. Так, высота каждого памятника составляет 104 сантиметра, а высота голов скульптур — 47 сантиметров, размеры каждого постамента — 202,5 на 202,5 сантиметра.«Памятники были установлены на Аллее ученых в 1953 году, в последний раз они реставрировались около 15 лет назад: с тех пор, как и все городские монументы, они покрылись слоем пыли и сажи, местами деструктировались, и требовали замены старые мастиковки. Фундамент бюста Дмитрия Менделеева и вовсе просел, требовалось усиление его основания», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. Основные работы были проведены летом этого года прямо на аллее — бюсты на реставрацию никуда не увозили. Специалисты очистили их от загрязнений, заполнили швы и трещины специальными минеральными и полимерными составами, восполнили утраты, а полости оснований монументов, где образовались муравейники, обработали специальными биоцидными препаратами. На завершающем этапе реставраторы нанесли консервирующий состав, который защитит поверхность памятников от негативного воздействия окружающей среды и не допустит дальнейших разрушений.Аллея ученых МГУ расположена напротив входа в главное здание университета со стороны Воробьевых гор. По обеим сторонам аллеи высажены деревья и кустарники, а в центре находится бассейн с фонтанами. 12 бюстов выдающихся деятелей отечественной науки и культуры стоят симметрично вдоль бортиков бассейна — по шесть памятников с каждой стороны. В 2017 году в Москве было отреставрировано более 180 объектов культурного наследия. Среди них памятник Александру Пушкину на Пушкинской площади и памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава. Лауреатами городского конкурса «Московская реставрация» стали более 50 специалистов и организаций, которые занимаются сохранением и восстановлением памятников и исторических зданий и сооружений столицы.