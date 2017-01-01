Пирамиды в Старом Осколе - причуды погоды или фантазии дворников?

Автор: Stalker Дата публикации: 03:08

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199620

Сегодня в Старом Осколе в названии банка перестала гореть в темноте первая часть многосоставного слова. Слово "Промсвязьбанк" превратилось в "Ьбанк". Почти как "Е-мобиль"... Зато на площади , что через дорогу, всеми огнями засверкала Новогодняя елка!Однако, чтобы к ней пройти, нужно миновать две большие пирамиды из снега и грязи в рост человека. Эти кучи-малы, наверное, сооружены какими-то сатирами-дворниками. Их место расположения - стоянка Бизнес-центра (микрорайон Олимпийский, дом 62), рядом с пешеходными дорожками. При плюсовой температуре и отсутствии сугробов на большом расстоянии вокруг эти малые архитектурные формы почему то не тают. Обратный эффект от того, что вызывается применением песко-соляной смеси на улицах больших городов, наблюдается в Старом Осколе. Одну из таких грязных пирамид мне удалось снять. Ночью еще ладно, а вот днем наблюдать такие рукотворные сугробы, как минимум, не эстетично , особенно, накануне праздника.Россия, Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 62