Пирамиды в Старом Осколе - причуды погоды или фантазии дворников?
- Автор:
- Stalker
- Дата публикации:
- 03:08
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- 28
Однако, чтобы к ней пройти, нужно миновать две большие пирамиды из снега и грязи в рост человека. Эти кучи-малы, наверное, сооружены какими-то сатирами-дворниками. Их место расположения - стоянка Бизнес-центра (микрорайон Олимпийский, дом 62), рядом с пешеходными дорожками. При плюсовой температуре и отсутствии сугробов на большом расстоянии вокруг эти малые архитектурные формы почему то не тают. Обратный эффект от того, что вызывается применением песко-соляной смеси на улицах больших городов, наблюдается в Старом Осколе. Одну из таких грязных пирамид мне удалось снять. Ночью еще ладно, а вот днем наблюдать такие рукотворные сугробы, как минимум, не эстетично , особенно, накануне праздника.
- 28
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