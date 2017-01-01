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Главная  /  Репортажи  /  Пирамиды в Старом Осколе - причуды погоды или фантазии дворников?

Пирамиды в Старом Осколе - причуды погоды или фантазии дворников?

Автор:
Stalker
Дата публикации:
03:08
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Сегодня в Старом Осколе в названии банка перестала гореть в темноте первая часть многосоставного слова. Слово "Промсвязьбанк" превратилось в "Ьбанк". Почти как "Е-мобиль"... Зато на площади , что через дорогу, всеми огнями засверкала Новогодняя елка!
Однако, чтобы к ней пройти, нужно миновать две большие пирамиды из снега и грязи в рост человека. Эти кучи-малы, наверное, сооружены какими-то сатирами-дворниками. Их место расположения - стоянка Бизнес-центра (микрорайон Олимпийский, дом 62), рядом с пешеходными дорожками. При плюсовой температуре и отсутствии сугробов на большом расстоянии вокруг эти малые архитектурные формы почему то не тают. Обратный эффект от того, что вызывается применением песко-соляной смеси на улицах больших городов, наблюдается в Старом Осколе. Одну из таких грязных пирамид мне удалось снять. Ночью еще ладно, а вот днем наблюдать такие рукотворные сугробы, как минимум, не эстетично , особенно, накануне праздника.

Россия, Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, 62
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