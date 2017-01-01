29 декабря в 18:00 состоится торжественное открытие III новогоднего фестиваля «Ледовая Москва»
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 01:33
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Фестиваль откроет страна, принимающая Чемпионат мира по футболу в 2018 году — Россия. Театр хореографии «Возрождение» встретит гостей и первых зрителей фестиваля русским танцем и хороводом. Под конец танцевального номера на сцену пожалует Дед Мороз из Великого Устюга, «Ледовая Москва» — это последняя точка его путешествия по России.
Затем на сцене будут представлены Англия, Бразилия, Южная Корея, а закончит программу Нигерия барабанным шоу.
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