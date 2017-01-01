История о снежном коллапсе в Петропавловске-Камчатском

Автор: Facec Дата публикации: 13:47

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26 числа к нам пришел тайфун. Засыпало всё. Потом пришло тепло и начало всё таять. В городе уже 3й день коллапс. Скорые не могут добраться до людей, тк ни чего не чищено. Люди вынуждены ходить по дорогам, тк автобусов практически нет. Администрация утверждает, что всё не так плохо, а вот люди так не считают... Практически у всего города сложилось впечатление, что на город просто плюнули. Это видео смонтировал некий аноним) под музыку, не давно игравшая по Авторадио. Очень хорошо описывает весь тот ужас, что у нас творится.