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Пётр Бирюков прокомментировал ДТП с участием автобуса у станции метро "Сходненская"

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
14:09
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В половине десятого утра, автобус, следующий по маршруту 267 из района Митино до станции метро Планерная, на дублёре Сходненской улицы, возле дома 37, недалеко от входа на станцию метро Сходненская, уходя от столкновения с легковым автомобилем Daewoo Nexia, врезался в автобусную остановку. Пострадали три человека. Они госпитализированы с различными травмами. Водители и пассажиры автобуса не пострадали. На месте работают следственные группы. Заммэра Москвы Петр Бирюков прокомментировал произошедшее.

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