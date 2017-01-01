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Зеркальная Елка встречает первых посетителей

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:41
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Оригинальная зеркальная Елка притягивает к себе любителей оригинальных фотоснимков у главного входа в парк Горького.

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