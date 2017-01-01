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Главная  /  Репортажи  /  В столице туман и сырость

В столице туман и сырость

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:42
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  • 0

В столице продолжается держаться туман, аномально тепло и влажно.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

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