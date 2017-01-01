Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Аномальное потепление в городе Южноуральск Челябинской области

Аномальное потепление в городе Южноуральск Челябинской области

Автор:
viktor_tarasov_1959
Дата публикации:
14:50
  • 36
  • 0

Плюсовая температура держится в городе Южноуральск Челябинской области. Тает снег кругом и образуются лужи.

  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:27 | natalitvinenko
Красивый рассвет и туман в Донецке
21 0
14:42 | LaimeLaim
В столице туман и сырость
64 0
25.02 10:34 | vkontakte42792680
Плюсовая температура в городе Клинцы Брянской области
68 0
24.09 16:33 | Аноним
В Южноуральске в дождь укладывали асфальт