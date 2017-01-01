Отсутствие уборки придомовой территории по Искровскому проспекту в городе Санкт-Петербурге

Автор: Михаил Чайковский Дата публикации: 17:07

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Три одинаковых многоквартирных домов расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, проспект Искровский, д. 30, д. 28, д. 26 имеют одинаковую придомовую территорию и обслуживаются одной управляющей организацией. При обходе дворовых территорий этих домов выяснилось, что уборка наледи и снега производиться только в одном дворе, а точнее в том, в котором живет сотрудник этой самой обслуживающей организации. Платим все одинаково, а услуги только для избранных.