Красивый рассвет и туман в Донецке

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 17:27

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Утром наблюдала красивый рассвет. Есть туман, но не такой густой, как раньше, утром был сильнее, а после обеда разве что вершины высоких зданий терялись в оном.