Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Красивый рассвет и туман в Донецке

Красивый рассвет и туман в Донецке

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
17:27
  • 5
  • 0

Утром наблюдала красивый рассвет. Есть туман, но не такой густой, как раньше, утром был сильнее, а после обеда разве что вершины высоких зданий терялись в оном.

  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

36 0
14:50 | viktor_tarasov_1959
Аномальное потепление в городе Южноуральск Челябинской области
427 0
12.12 14:15 | mreportertv
Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью
2 0
17:29 | natalitvinenko
Празднование Нового года готовятся встретить в Донецке
76 1
18.07 08:25 | ryndyaev
Рассвет над столицей