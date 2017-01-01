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На Тверской улице две полосы закрыли для движения

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:20
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В связи с подготовкой к новогодним праздникам на Тверской улице две полосы закрыли для движения автотранспорта.

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