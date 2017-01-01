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На Алтуфьевском шоссе столкнулись два авто

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:26
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Алтуфьевское шоссе, д. 22. ДТП 2 авто. Один авто выезжал из двора и не уступил другому. ДПС на месте.

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