Парад Дедов Морозов состоялся в центре Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Автор: Sargo Дата публикации: 29.12 19:03

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Парад Дедов Морозов состоялся в центре Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".