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Парад Дедов Морозов состоялся в центре Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Автор:
Sargo
Дата публикации:
29.12 19:03
  • 37
  • 1

Парад Дедов Морозов состоялся в центре Москвы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

  • 37
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    29.12 19:24
    http://www.mskagency.ru/materials/2740534
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