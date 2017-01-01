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Грязь на улице 9-ого Апреля в Калининграде

Автор:
Михаил Куршев
Дата публикации:
29.12 20:16
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Грязь и отсутствие нормальных дорожек в Калининграде во дворовой территории дома № 54 на улице 9-ого Апреля.

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