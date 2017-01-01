Грязь на улице 9-ого Апреля в Калининграде

Автор: Михаил Куршев Дата публикации: 29.12 20:16

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Грязь и отсутствие нормальных дорожек в Калининграде во дворовой территории дома № 54 на улице 9-ого Апреля.