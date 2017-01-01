В вечерние часы в столице тепло и многолюдно

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 29.12 20:22

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Вечером в столице тепло и многолюдно. Самые тёплые дни конца декабря запомнятся надолго горожанам и гостям столицы. В городе вечером +3С.