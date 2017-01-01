Тысячи москвичей и гостей столицы проводят вечера на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Автор: Uwis Дата публикации: 29.12 21:50

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Тысячи москвичей и гостей столицы проводят вечера на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество".