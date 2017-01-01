Из Домодедово более 10 часов не может вылететь рейс "Redwings" в Челябинск

Автор: Serjik113 Дата публикации: 09:54

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Задержка рейса из Домодедово в Челябинск. Компания "Redmings". Гостиницу пассажирам предоставили только спустя 9 часов.