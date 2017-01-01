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Главная  /  Репортажи  /  Из Домодедово более 10 часов не может вылететь рейс "Redwings" в Челябинск

Из Домодедово более 10 часов не может вылететь рейс "Redwings" в Челябинск

Автор:
Serjik113
Дата публикации:
09:54
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Задержка рейса из Домодедово в Челябинск. Компания "Redmings". Гостиницу пассажирам предоставили только спустя 9 часов.

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Комментарии (0)

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