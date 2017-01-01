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"Новогодняя" пробка остановила Пензу

Автор:
artem_firsov
Дата публикации:
14:31
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Пробка в центре Пензы практически парализовала движение в Пензе. Люди спешат приобрести всё необходимое к Новому году.

  • 19
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