Новая объездная дорога рассыпается в поселке Килемары в Марий Эл

Автор: Вася Лебедев Дата публикации: 01:04

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В Килемарском районе возле пгт. Килемары Маравтодор проводил ремонт объездной дороги. Как видим по репортажу, асфальтовое покрытие расползается. Трещины появляются на всей протяженности этой дороги. Потратили миллионы на ремонт, а результат их работы просто шокирует нас. Одноразовые дороги порядком надоели. Транспортный налог увеличили в два раза, но это не сказалось на качестве ремонта дорог. Маравтодор продолжает и дальше превращать деньги налогоплатильщиков в придорожную пыль.