Аномалия на Южном Урале. Полное отсутствие снега

Автор: sashasim Дата публикации: 16:42

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Южный Урал, Башкортостан, пригород г.Стерлитамака. Температура воздуха +2 и отсутствует снег. Обычно в это время полметра сугробов и минус 15.