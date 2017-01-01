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Главная  /  Репортажи  /  Аномалия на Южном Урале. Полное отсутствие снега

Аномалия на Южном Урале. Полное отсутствие снега

Автор:
sashasim
Дата публикации:
16:42
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Южный Урал, Башкортостан, пригород г.Стерлитамака. Температура воздуха +2 и отсутствует снег. Обычно в это время полметра сугробов и минус 15.

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Комментарии (0)

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