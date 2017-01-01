В новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и МЦК обеспечат около 11 тысяч сотрудников

Автор: Sargo Дата публикации: 30.12 19:24

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В новогоднюю ночь бесперебойную работу метро и МЦК обеспечат около 11 тысяч сотрудников.