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Мерцающая подсветка на высотке в Оружейном переулке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
30.12 19:47
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Мерцающая подсветка украшает самый верх высотки в Оружейном переулке. Разноцветные мерцающие огоньки видно издалека.

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