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6 гаражаей сгорели на юге Москвы

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
30.12 19:53
  • 213
  • 2

В 1-м Котляковском переулке заорелись одноэтажные металлические гаражи. Гаражи представляют собой металлические в ряду стоящие боксы. Пожар начался в одном из боксов. За короткое время пламя охватило складируемые в гаражах автозапчасти и ветошь. Спустя несколько минут огонь стал распространяться. К прибытию пожарных доносились хлопки, наблюдалось открытое горение, шел густой дым. Две автоцистерны были установлены на пожарные гидранты. От них проложили магистральную линию. Остальные пожарные автомобили подъехали непосредственно к месту пожара. Спасатели при помощи бензореза стали вырезать в стенах технологические проемы, чтобы подать водяные стволы к местам скрытого горения. В горящих гаражах полностью сгорели два прицепа, один легковой автомобиль, оказался поврежден огнем мотоцикл. На ликвидацию возгорания ушло 2.5 часа. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Причина случившегося устанавливается.

  • 213
  • 2

Комментарии (2)

  • specreporter
    30.12 22:05
    Адрес?
  • MR_Denis
    00:51
    1-й Котляковский переулок
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