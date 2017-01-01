На самой высокой ёлке Москвы включили разноцветную гирлянду

Автор: Uwis Дата публикации: 30.12 22:18

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На самой высокой ёлке Москвы в Оружейном переулке (шпиль комплекса «Оружейный») включили разноцветную гирлянду.