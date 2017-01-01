Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На самой высокой ёлке Москвы включили разноцветную гирлянду

На самой высокой ёлке Москвы включили разноцветную гирлянду

Автор:
Uwis
Дата публикации:
30.12 22:18
  • 29
  • 0

На самой высокой ёлке Москвы в Оружейном переулке (шпиль комплекса «Оружейный») включили разноцветную гирлянду.

  • 29
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
03:43 | AlTeg()
Пожар в квартире произошёл в многоэтажке на юго-западе Москвы
346 0
30.12 18:02 | tim777
18+: В центре Москвы спасатели МЧС извлекли из Яузы труп мужчины
97 0
21.12 13:47 | Евгений Лашкевич
Предновогодний Солнечногорск показали на видео с высоты птичьего полёта