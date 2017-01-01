Дождь со снегом в вечерние часы на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 30.12 22:20

30

30 0

Вечером на юго-западе Москвы пошёл дождь, который перешёл в дождь со снегом. Тротуары и проезжие части мокрые на улице +1°С.