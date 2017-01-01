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Дождь со снегом в вечерние часы на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
30.12 22:20
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Вечером на юго-западе Москвы пошёл дождь, который перешёл в дождь со снегом. Тротуары и проезжие части мокрые на улице +1°С.

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