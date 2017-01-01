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Главная  /  Репортажи  /  Митинцы радостно встречают приближающийся Новый Год в обновлённом ландшафтном парке

Митинцы радостно встречают приближающийся Новый Год в обновлённом ландшафтном парке

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
03:11
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С 30 декабря 2017 года Департамент Культуры г. Москвы приглашает митинцев встретить новый 2018 год. Название многообещающее "Сказки волшебного леса". Закончится это веселье 3 января 2018 года. В первый день благодарные митинцы большими, дружными семьями посетили весёлое предновогоднее представление. Все были счастливы и очень довольные хорошей организацией и заботой администрации района Митино.

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