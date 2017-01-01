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Пожар в квартире произошёл в многоэтажке на юго-западе Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
03:43
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Ночью на юго-западе Москвы произошёл пожар, пострадал 1 человек. В проезде Одоевского, в доме № 3 корп. 2 на 15 этаже 16-ти этажного жилого дома загорелась квартира. К приезду пожарных из окна квартиры наблюдалось открытое горение. Оперативными мерами пожарным удалось проникнуть в квартиру и локализовать возгорание, а затем и вовсе ликвидировать. Площадь пожара составила 15 кв. метров. В результате пожара пострадал 1 человек, он направлен в одну из больниц города. На месте пожара работают дознаватели.

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