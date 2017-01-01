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Мокрый снег и дождь в столице 31 декабря

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:05
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В канун Нового года в столице плюсовая температура, идет мокрый снег и дождь.

  • 29
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