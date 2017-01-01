Дождь со снегом идёт в столичном регионе в последний день уходящего года

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 13:26

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31 декабря в столице идёт дождь со снегом. Температура за окном 0°. К вечеру, как передают синоптики, потеплеет до +1 °.