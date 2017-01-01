Новую станцию метро «Ховрино» открыли для пассажиров

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:02

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Новую станцию метро «Ховрино» Замоскворецкой линии открыли для пассажиров. 80% жителей одноименного района Москвы будут пользоваться данной станцией. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ей будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. Ожидается, что благодаря этому станция “Речной вокзал” разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик - на 25%.