Новую станцию метро «Ховрино» открыли для пассажиров
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 16:02
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Новую станцию метро «Ховрино» Замоскворецкой линии открыли для пассажиров. 80% жителей одноименного района Москвы будут пользоваться данной станцией. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Пользоваться ей будут ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров. Ожидается, что благодаря этому станция “Речной вокзал” разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик - на 25%.
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