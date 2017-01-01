Крупный пожар вспыхнул под Подольском

Автор: 89647634432 Дата публикации: 16:38

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Под Подольском в промщоне на Домодедовском шоссе вспыхнул крупный пожар. Площадь составляет 1000 кв. метров. Горят деревянные паллеты и склад.