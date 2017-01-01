В последний день уходящего года в столичном регионе моросящие дожди с мокрым снегом и аномально теплая погода

Автор: tim777 Дата публикации: 16:50

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За несколько часов до наступления нового года в столичном регионе продолжает господствовать аномально теплая погода. На протяжении дня в городе идут моросящие дожди временно переходя в кратковременную фазу осадков в виде мокрого снега. Температура воздуха держится около нулевой отметки. На улице сыро и пасмурно. Улицы города опустели. Движение автомобильного трафика осуществляется в свободном режиме. Столица, не взирая на не зимнюю погоду и откровенно осенние пейзажи за окном, постепенно погружается в новогоднюю праздничную атмосферу.