Пожар в жилом доме в Набережных Челнах

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Был в гостях в 9-ти этажном доме, вышел во двор, заметил черный дым над домом, вышел наружу через арку, прошел за угол, да, горит 7-ой этаж, с балкона валит чёрный дым, сделал несколько фото, прошелся дальше, была одна пожарная машина с лестницей, сделал 3 видео и еще несколько фото. За это время по очереди подъехали еще 3 машины и один пожарный автобус ПАЗик. Первая пыталась приподнять от себя заднюю часть лестницы, ничего не получалось, видать где-то заклинило или зацепилось. Вторая машина с лестницей пыталась заехать на тротуар, но припаркованные машины не позволяли. Люди попытались отодвинуть её, но машина ни поддалась. Вторая пожарка всё-таки протиснулась до максимума к прижимающей машине и стала поднимать и вытягивать лестницу. Но ... она не дотянула до крыш выступающих из дома магазинов, даже до половины пути, т.к. перед ними есть еще широченная площадь-тротуар для прогулок, на которую надо пешком подниматься по лестнице, машинам туда не подняться. Т.е. дом с этой стороны не подступен! Кто-то из пожарных со двора поднялся по подъезду на 7-ой этаж, проник в квартиру и изнутри погасил открытое пламя, добрался до балкона и там тоже погасил открытое пламя, которое уже лизало 8-ой этаж. Дым с чёрного цвета сменился на белый, т.е. пошёл пар. За долгое наблюдение за бездействием, за ленивостью и тупостью пожарных, я сильно замерз от ветра вдоль реки и ушел по мосту через речку. Первая машина тоже вытянула лестницу, хоть и явно знала, что не дотянется, наверно для отчета. В общем, от 4-х пожарных машин толку не было никакого, пожарные были вялые, растерянные, не знали что делать, да и не спешили, стояли или ходили туда-сюда, медленно, лениво, как и мы зеваки. Когда я уже уходил, подъезжала первая машина полиции (бобик), и на ходу, еще не доехав, не останавливаясь стала грубо орать в динамик, чтоб все расходились ... а пожар-то почти закончился, поздно уже :(