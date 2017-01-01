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Крупный пожар вспыхнул вспыхнул в Подольске

Автор:
Volodenka
Дата публикации:
16:53
  • 21
  • 0

Горит промзона в Подольске. Площадь свыше 1000 кв. метров.

  • 21
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