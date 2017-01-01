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Пожар на площади 1.5 тысячи квадратных метров произошел в Подольске

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:46
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В эти минуты крупный пожар бушует на складах в городе Домодедово. На Домодедовском шоссе загорелись складские ангары. Пожар начался в одном из ангаров из-за искрения неисправной розетки. Вскоре огонь стал распространяться стремительно, так как в ангарах складировался картон, пластик и кабельная продукция. К прибытию пожарных уже наблюдался столб сильного пламени, шел густой дым. Из-за высокой температуры пожарные не смогли близко подобраться к очагу и подать воду. Личному составу пришлось работать с безопасного расстояния. Через час в огне оказалось три ангара, одно складское одноэтажное строение и склад деревянных поддонов на открытой площадке. К тушению привлекли 10 пожарных расчетов и спасателей. На трассе М2 Симферопольское шоссе наблюдается сильное задымление. С огнем справиться не удается, существует угроза перехода огня на соседние здания и мусорную свалку. Так как в районе пожара наблюдается густой туман и задымление, то вылет к месту вертолетов ГКУ "МАЦ" с аэродрома Остафьево был отменен. К месту продолжают прибывать пожарные расчеты, ведется тушение. За медицинской помощью пока никто не обращался.

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